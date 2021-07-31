Соломия Витвицкая растрогала до слез историей о девочке Диане, которую война разделила с братьями

Пост, во время чтения которого на глаза наворачиваются слезы, ведущая ТСН опубликовала на своей странице в Facebook .

История из жизни маленькой, но очень сильной девочки и ее двух братьев

"Их маму лишили родительских прав. Диану со старшим братом Юрой передали в детский приют, а самого младшего Павла забрали в дом малыша. Когда в 2014 году в Донецке начинались обстрелы - город захватили боевики. Детей из интернатов спешно начали эвакуировать на подконтрольную Украине территорию. Среди них была и Дианка с братьями. Их разделили по разным автобусам, и брат с сестрой потеряли связь... Диану вывезли в Краматорск. А вот старший Юра на подконтрольную часть так и не попал, боевики завернули его автобус обратно", - рассказывает Соломия.

После приезда в Краматорск, будучи в стрессе, девочка молчала две недели. Скучала по братику и волновалась, что он попал в опасность.

Руководство центра реабилитации, где была Дианка, обратилось за помощью к журналистам. История Дианы покорила сердца телезрителей, и очень много добрых людей бросились на поиск потерянных братьев.

"Сначала нашли самого маленького брата Дианы, к счастью, он также оказался в Краматорске. Их судьба сложилась счастливо - сейчас они вместе живут в семье добросердечных зрителей ТСН, супругов Пупкив из Львова, которые стали для них любящими родителями. Сегодня Диане 18. Теперь у нее и ее брата Павла новый дом, счастливую жизнь с братьями и сестрами", - пишет ведущая.

Диана с братиком (кадр из видео ТСН)

Но что же случилось с их родным старшим братом Юрой?

"Извлечь из оккупированной территории Юрку не удалось. На несколько лет с ним пропала совсем связь. Но поиски не останавливали, и недавно произошло чудо. Диане сказали, что Юру усыновили в Донецке, и нынешние родители мальчика очень хотят, чтобы родные любящие братья и сестра общались. А значит, есть шанс, что они могут скоро увидеться, несмотря на все границы, разделения и блокпосты. Война страшна, но любовь и добро всегда побеждают. Не будьте равнодушными! Откликайтесь на просьбу о помощи", - призвала Витвицкая.

Диана, которую боевики разделили с семьей (кадр из видео ТСН)