Учитель истории из Кировоградской области бесплатно занимается репетиторством

Как отмечает Александр Чучуев, украинские родители ежегодно тратят на репетиторов более 10 тысяч гривен. И обратиться за помощью вынуждает масса факторов.

"Казалось бы, переход на дистанционное обучение должен был бы значительно уменьшить нагрузку на кошельки родителей, но на самом деле, в необходимости обучатся онлайн спрятана возможность экономить", - говорит педагог.

Он добавил, что причины поиска репетитора бывают разные – ученик не всегда может найти общий язык с преподавателем, не всегда понимает его объяснения, уроки бывают банально не интересны. А многие ученики стремятся к индивидуальному сотрудничеству, пониманию, к помощи. Обычный учитель, в классе которого 20-30 детей – не может этого дать.

"Поэтому репетитор становится той отдушиной для индивидуальной работы, без отвлечения на друзей и другие факторы. Ребенок лучше концентрируется на обучении. Однако наличие репетитора очень часто не влияет на качество знаний школьника", - добавил Чучаев.

Для своих уроков учитель истории использует такие методики, которые позволяют ребенку глубже изучить материал и структурировать информацию. Он использует комиксы, анекдоты и цитаты исторических деятелей. Также использует систему скетноутинга – создание заметок в виде зарисовок и схем. К каждому уроку у него есть визуализация, хроника и источники.

Посмотреть уроки истории Александра Чучуева можно на платформе "Всеукраинская школа онлайн". Для этого нужно пройти бесплатную регистрацию, заполнить регистрационную форму и активировать учетную запись. Уроки по всемирной истории можно найти по ссылке.