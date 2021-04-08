Учитель історії з Кіровоградської області безплатно займається репетиторством

Як зазначає Олександр Чучуев, українські батьки щороку витрачають на репетиторів понад 10 тисяч гривень. І звернутися за допомогою змушує маса факторів.

"Здавалося б, перехід на дистанційне навчання повинен був би значно зменшити навантаження на гаманці батьків, але насправді, в необхідності навчатися онлайн захована можливість економити", - говорить педагог.

Він додав, що причини пошуку репетитора бувають різні – учень не завжди може знайти спільну мову з викладачем, не завжди розуміє його пояснення, уроки бувають банально не цікаві. А багато учнів прагнуть до індивідуальної співпраці, розуміння, допомоги. Звичайний вчитель, у класі якого 20-30 дітей – не може цього дати.

"Тому репетитор стає тією віддушиною для індивідуальної роботи, без відволікання на друзів і інші фактори. Дитина краще концентрується на навчанні. Однак наявність репетитора дуже часто не впливає на якість знань школяра", - додав Чучаев.

Для своїх уроків вчитель історії використовує такі методики, які дозволяють дитині глибше вивчити матеріал і структурувати інформацію. Він використовує комікси, анекдоти та цитати історичних діячів. Також використовує систему скетноутинга – створення нотаток у вигляді замальовок і схем. До кожного уроку у нього є візуалізація, хроніка і джерела.

Подивитися уроки історії Олександра Чучуева можна на платформі "Всеукраїнська школа онлайн". Для цього потрібно пройти безплатну реєстрацію, заповнити реєстраційну форму та активувати обліковий запис. Уроки з всесвітньої історії можна знайти по посиланню.