Учимся выбирать качественное мороженое: обратите внимание на три показателя

Магазины предлагают огромный ассортимент мороженого, которое является непременным лакомством как взрослых так и детей каждое лето. В сезон попасть на просроченное мороженое трудно, поскольку оно быстро распродается и пополняется. А вот качество десерта можно проверить по трем показателям.
Как определить, что мороженое можно смело покупать - читайте ниже в нашем материале Styler.
Обратите внимание на следующие показатели:
На форму. Если мороженое деформировано, это значит, что его разморозили и заморозили повторно.
Мороженое не должно быть мягким. А на его поверхности не должно быть никаких твердых образований, крупинок или кристалликов;
Читайте упаковку. На ней должно быть указано название и состав продукта, производитель, дата изготовления, срок годности, пищевая и энергетическая ценность, условия хранения, масса нетто и наличие аллергенов.
ДСТУ или ТУ?
Согласно государственным стандартам, мороженое бывает трех видов:
ДСТУ 4733:2007 - мороженое на молочной основе (молочное, сливочное и пломбир). Его изготавливают исключительно из молока и продуктов его переработки, без применения каких-либо жиров или белков немолочного происхождения.
ДСТУ 4734:2007 - на основе плодово-ягодного или овощного сырья с добавлением сахарного сиропа, натуральных красителей, ароматизаторов и тому подобное.
ДСТУ 4735:2007 - комбинированный состав сырья (с частичной заменой молочного сырья на компоненты растительного происхождения, то есть растительные жиры.
ТУ - это технические условия, которые производитель определяет сам. Выбирая мороженое с маркировкой ТУ, стоит учитывать, что предприятие-производитель имеет право самостоятельно решать вопрос выбора составных компонентов этого продукта.