Ученый рассказал печальную правду о животных в Чернобыле: было дикое стадо

Он сообщил, что часть животных эвакуировали после аварии, а домашних пришлось уничтожать, чтобы не было вспышки бешенства.

"Крупный рогатый скот, который находился на балансе колхозов, в государственной собственности, эвакуировали, потому что это государственное имущество, а потом забили. Небольшую часть из частной собственности хозяева просто выпустили, было дикое стадо одну или две зимы. Что касается собак и котов, это была грустная правда, которую показали даже в сериале "Чернобыль" — для предупреждения вспышек бешенства и опасности для личного состава был приказ, и подразделения МВД уничтожали животных по селам. Официальная цифра — 600 единиц", - объяснил Вишневский.

Животные в Чернобыле (Фото: Getty Images)

Сейчас в зоне отчуждения животных много, но настоящих хищников почти нет. В основном в Чернобыле встречаются копытные.

"Здесь можно не то, чтобы увидеть животных, а хотя бы следы — потому что даже специалисты-зоологи, работающие много лет, могут 1, 2, 5 раз увидеть живого хищника. Копытных можно увидеть практически всех, начиная от лося, это самый крупный зверь здесь, — когда-то были зубры, но теперь лось на первом месте, — до оленя, косули, дикой свиньи", - рассказал специалист.

Он добавил, что теперь в Чернобыльской зоне есть почти все представители лесных видов животных Украины.

"Это 300-400 видов позвоночных животных, среди которых около 70 видов в Красной книге Украины, и намного больше видов имеют статус редких в Европе, а у нас они обычные", - резюмировал Вишневский.