Ученый объяснил, можно ли подцепить COVID на свежем воздухе

Риск заражения на открытом воздухе

"Я исследовал, можно ли заразиться, когда на пробежке бежишь за другим человеком. Мне удалось показать, что крупные капли попадают очень редко, а облако мелких частиц жидкости, образующееся при дыхании, очень быстро рассеивается", - рассказал специалист.

При условии, что вы находитесь неблизко от человека - риск заражения невелик.

"При условии, что вы не бежите за инфицированным человеком очень долго, риск заразиться очень мал. Но нужно быть осторожным, если вы стоите лицом к нему и находитесь от него на расстоянии вытянутой руки. Это может быть опасным как в помещении, так и на улице, особенно если у собеседника при разговоре выделяются капли жидкости", - сообщил Ридикер.

Риск заражения в транспорте

В транспорте небольшая вероятность заразиться, если все люди в масках и не разговаривают, отмечает специалист.

"Отвечу на примере поездов. В поездах значительная часть воздуха фильтруется, а затем направляется обратно в вагон. По моим расчетам, риск заражения не очень высок, если все носят маски и ведут себя относительно тихо. Но если кто-то очень громко разговаривает в течение длительного времени, лучше перейти в другое купе или другой вагон…", - резюмировал он.