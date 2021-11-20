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Комаровский назвал самые главные ошибки родителей в лечении антибиотиками детей

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Суббота 20 ноября 2021 22:06
Комаровский назвал самые главные ошибки родителей в лечении антибиотиками детей Фото: Комаровский перечислил опасности антибиотиков для детей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский перечислил главные ошибки родителей в назначении своим детям антибиотиков. Медик предупредил о неправильном употреблении этих препаратов.

Об этом Комаровский написал в своем Instagram.

Первая и самая главная ошибка родителей - это самолечение детей. Она возникает из-за безответственности и самонадеянности людей.

Также он отметил, что этому способствует преступная государственная политика, которая создает условия для свободного обращения антибактериальных препаратов.

Также неправильно, что некоторые люди бросают принимать антибиотики до того, когда это предусмотрено инструкцией или назначением специалиста. А связано это всегда с самочувствием, которое значительно улучшилось.

Также антибиотики не должны применяться местно. Есть только два исключения - гнойный отит и гнойный конъюктивит.

Ошибочным также является прием одного и того же антибиотика при повторяющемся обострении одной болезни. По словам медика, такое лечение будет неэффективным.

Пренебрежение правилами лечения и дозирования - также относится к фатальной ошибке приема антибиотиков.

Как мы ранее писали, Комаровский рассказал, не вредно ли греться кондиционером в холод.

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Доктор Комаровский
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