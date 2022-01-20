Ученым удалось открыть группу крови долгожителей

Ученые выяснили, люди с какой группой крови чаще становятся долгожителями, так как они реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых других. Причем такой тип крови является самым распространенным в мире.
Об этом пишет Rsute, ссылаясь на исследования ученых Гарвардского университета.
Им удалось выяснить, что больше всего повезло обладателям первой группы крови О(I).
А вот людям со второй группой крови А(II) чаще диагностируют заболевания эндокринной системы, диабет, быструю утомляемость. Они чаще остальных страдают от стрессов и "хватают" вирусные заболевания.
Те же, у кого третья группа В(III), чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и радикулита.
У людей с четвертой группой крови АВ(IV) чаще встречается врожденный порок сердца, зато инфекционные заболевания в основном их обходят стороной.
Ученые из Стенфордской школы медицины (Stanford School of Medicine), США, отмечают, что различные группы крови являются более или менее распространенными и распределяются таким образом:
Датским специалистам не так давно удалось установить, что носители этой группы реже остальных заражаются коронавирусной инфекцией.
"Группа крови О(I) в значительной степени связана со сниженной восприимчивостью к инфекции SARS-CoV-2", - говорится в исследовании.
Ранее ученые также выяснили, какая группа крови наиболее склонна к нервным срывам и депрессиям.
Кроме того мы писали, люди с какой группой крови менее всего склонны к онкологии.