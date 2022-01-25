Ученые выяснили, сколько времени "Омикрон" может держаться на разных поверхностях

Японские ученые провели исследование и выяснили, что штамм коронавируса "Омикрон" может находиться дольше, чем другие штаммы на пластиковых поверхностях и коже человека.
Об этом сообщает Reuters.
Так, исследователи из Медицинского института Киото рассказали, что высокая способность оставаться заразным помогла "Омикрону" превзойти "Дельту", и стать доминирующим вариантом в мире.
К тому же на пластиковых поверхностях штамм "Омикрон" хранился дольше остальных.
В частности, среднее время выживания вируса составляет:
Кроме того, на коже среднее время выживания вируса составляет:
На коже все варианты были полностью уничтожены через 15 секунд воздействия спиртовых дезинфицирующих средств для рук.
Поэтому ученые рекомендуют соблюдать гигиену рук и использовать дезинфицирующие средства.
Чтобы уменьшить риск заражения вирусом и уберечь себя и своих близких, убедитесь, что вы:
Ранее мы сообщали, что ученые выяснили, как организм может блокировать все штаммы COVID-19.
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