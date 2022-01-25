Вчені з'ясували, скільки часу "Омікрон" може триматися на різних поверхнях

Так, дослідники з медичного інституту Кіото розповіли, що висока здатність залишатися заразним допомогла "Омікрону" перевершити "Дельту", і стати домінуючим варіантом у світі.

До того ж на пластикових поверхнях штам "Омікрон" зберігався довше за інші.

Зокрема, середній час виживання вірусу складає:

вихідний штам - 56 годин;

"Альфа" - 191,3 год.;

"Бета" - 156, 6 год.;

"Гамма" - 59,3 год.;

"Дельта" - 114 год.;

"Омікрон" - 193, 5 год.

Окрім того, на шкірі середній час виживання вірусу становить:

8,6 години - оригінальна версія;

19,6 години - "Альфа";

19,1 години - "Бета";

11,0 години - "Гама";

16,8 години - "Омікрон".

На шкірі всі варіанти були повністю знищені через 15 секунд впливу спиртових дезінфікуючих засобів для рук.

Тому вчені рекомендують дотримуватися гігієни рук та використовувати дезінфікуючі засоби.

Щоб зменшити ризик зараження вірусом та уберегти себе та своїх близьких, переконайтеся, що ви: