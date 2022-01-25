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Вчені з'ясували, скільки часу "Омікрон" може триматися на різних поверхнях

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Вівторок 25 січня 2022 16:03
Вчені з'ясували, скільки часу "Омікрон" може триматися на різних поверхнях Скільки часу "Омікрон" залишається на поверхнях (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Японські науковці провели дослідження та з'ясували, що штам коронавірусу "Омікрон" може знаходитися довше, ніж інші штами на пластикових поверхнях і шкірі людини.

Про це повідомляє Reuters.

Так, дослідники з медичного інституту Кіото розповіли, що висока здатність залишатися заразним допомогла "Омікрону" перевершити "Дельту", і стати домінуючим варіантом у світі.

До того ж на пластикових поверхнях штам "Омікрон" зберігався довше за інші.

Зокрема, середній час виживання вірусу складає:

  • вихідний штам - 56 годин;
  • "Альфа" - 191,3 год.;
  • "Бета" - 156, 6 год.;
  • "Гамма" - 59,3 год.;
  • "Дельта" - 114 год.;
  • "Омікрон" - 193, 5 год.

Окрім того, на шкірі середній час виживання вірусу становить:

  • 8,6 години - оригінальна версія;
  • 19,6 години - "Альфа";
  • 19,1 години - "Бета";
  • 11,0 години - "Гама";
  • 16,8 години - "Омікрон".

На шкірі всі варіанти були повністю знищені через 15 секунд впливу спиртових дезінфікуючих засобів для рук.

Тому вчені рекомендують дотримуватися гігієни рук та використовувати дезінфікуючі засоби.

Щоб зменшити ризик зараження вірусом та уберегти себе та своїх близьких, переконайтеся, що ви:

  • носите маску, яка прикриває ніс і рот;
  • дотримуєтеся дистанції щонайменше 1 м від інших людей;
  • уникаєте погано провітрюваних приміщень та місць скупчення людей;
  • регулярно миєте руки;
  • зробіть щеплення.

Раніше ми повідомляли, що вчені з'ясували, як організм може блокувати всі штами COVID-19.

Також ми писали, що "Омікрон" є домінуючим серед циркулюючих штамів в Україні.

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Омикрон Коронавірус
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