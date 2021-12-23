Ученые выяснили, сколько шагов в день нужно делать, чтобы жить дольше

Группа ученых во главе с доктором Педро Сен-Морисом проанализировала данные о 4840 людях, которые в период с 2003 по 2006 годы каждый день ходили пешком определенное расстояние. После этого следили за ними 15-18 лет.

"Авторы в основном сосредоточились на тех, кто прошел 8000 и 10000 шагов в день и прожил дольше, чем те, кто прошел только 4000 шагов или меньше. Но проходить 8-10 км в день непросто… а может, и не нужно", - говорится в материале.

Так, исследователи пришли к выводу, что ходьба 4 тысячи шагов в день по сравнению с 2 тысячами способствовала тому, что здоровье укреплялось и продолжительность жизни увеличивалась, а смертность среди людей старше 50 лет была снижена в два раза.

Четыре тысячи шагов составляют около 3,2 км/день. Для образного примера, это как в столице пройтись от Софии Киевской до Контрактовой площади (к метро) по Владимировской улице и Андреевскому спуску.

И хотя для отслеживания удобно использовать цифровые методы (гаджеты с функцией шагомера), можно легко обойтись и без таких девайсов - всего 30-45 минут скорой ходьбы в сумме дают 4 тысячи шагов.

Также отмечается, что при хождении можно комбинировать разные скорости - от более быстрой до умеренной и наоборот, и держать один темп совсем не обязательно, ведь "ходьба дает возможность разнообразия и экспериментов".

Еще в материале озвучивается рекомендация по возможности не быть в наушниках или разговаривать по телефону во время таких "оздоровительных прогулок" - лучше медитировать на ходу.