Вчені з'ясували, скільки кроків на день потрібно робити, щоб жити довше

Група науковців на чолі з доктором Педро Сен-Морісом проаналізувала дані про 4840 людей, які в період з 2003 по 2006 роки кожен день ходили пішки певну відстань. Після цього стежили за ними 15-18 років.

"Автори в основному зосередилися на тих, хто пройшов 8000 і 10000 кроків на день і прожив довше, ніж ті, хто пройшов лише 4000 кроків чи менше. Але проходити 8-10 км на день непросто... а може, і не потрібно", - йдеться в матеріалі.

Так, дослідники дійшли висновків, що ходьба 4 тисячі кроків на день в порівнянні з 2 тисячами сприяла тому, що здоров'я зміцнювалося і тривалість життя збільшувалася, а смертність серед людей старше 50 років була знижена вдвічі.

Чотири тисячі кроків становлять близько 3,2 км/день. Для образного прикладу, це як у столиці пройтися від Софії Київської до Контрактової площі (до метро) Володимирівською вулицею та Андріївським узвозом.

І хоча для відстеження зручно використовувати цифрові методи (гаджети з функцією крокоміра), можна легко обійтися і без таких девайсів - всього 30-45 хвилин швидкої ходьби в сумі дають 4 тисячі кроків.

Також зазначається, що при ходінні можна комбінувати різні швидкості - від швидшої до помірної й навпаки, і тримати один темп зовсім не обов'язково, адже "ходьба дає можливість різноманітності та експериментів".

Ще в матеріалі озвучується рекомендація по можливості не бути у навушниках або розмовляти телефоном під час таких "оздоровчих прогулянок" - краще медитувати на ходу.