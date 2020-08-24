Ученые выяснили простой способ, как замедлить старение

Ученые назвали простой способ замедлить старение организма. Чтобы оттянуть увядание, достаточно поддерживать нормальный уровень железа в крови. Этот элемент, как оказалось, является ключевым фактором в процессе старения.

Такой вывод сделала группа ученых из Эдинбургского университета в Великобритании и Института биологии старения Макса Планка в Германии, пишет Science and Technology Daily.

Исследователи провели обширный анализ генетических данных 1,75 млн человек. Внимание ученых было сосредоточено на таких показателях, как общая длительность жизни, длительность активной жизни и долголетие.

Ученые выявили десять областей генома, связанных с этими тремя показателями. И геномы, связанные с железом, явно выделялись в анализе всех трех показателей старения.

То есть гены, что участвуют в метаболизме железа в крови, частично отвечают за долгую и здоровую жизнь.

В то же время аномально высокий или слишком низкий уровень железа с возрастом может привести к болезни Паркинсона, недугам печени, а также снижению способности организма бороться с инфекциями.

Исследователи отметили, что наиболее уязвимы в отношении риска железодефицитной анемии младенцы, беременные и кормящие женщины.

Железом богаты такие продукты, как гречка, печень, тунец, белая фасоль, шпинат и другие.

Ранее мы писали, что ученые назвали основную причину старения.

Также сообщалось, что назван алкогольный напиток, который очень полезен для костей.