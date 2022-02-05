Вчені з'ясували, чому собаки бігають за машинами та кидаються на них

Вчені розповіли, чому собаки без особливої причини починають кидатися під колеса та гавкати на машини та інші транспортні засоби.

Чому собаки бігають за машинами

За словами фахівців, коли собака гавкає на інших собак або людей, у цей момент може діяти низка факторів.

Зокрема, у такий спосіб тварина заявляє права на свою територію, вимагає уваги чи просто вітається.

Також гавкання та погоня за машиною можуть імітувати природний мисливський інстинкт собаки, а саме полювання на здобич. Окрім того, фахівці кажуть, що сильний звук транспортних засобів звучить для собак як гучне гарчання та викликає страх.

Тому агресія собаки спонукає її переслідувати все, що їде повз на високій швидкості. Тварини думають, що здобич, яка втікає, потрібно спіймати.

Зазначається, що собака женеться за машиною тільки до певного місця. Все тому, що автомобіль або передбачувана загроза покинули територію собаки та він заспокоївся.

Додамо, чому собаки довго кружляють на місці перед тим, як лягти. Все через те, що кружляння дозволяє їм звільнити місце від можливих комах, змій, які можуть вкусити, гострих каменів, гілок і просто зробити землю більш зручною для того, щоб подрімати.