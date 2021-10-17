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Ученые выяснили, в каком возрасте человек самый счастливый

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Воскресенье 17 октября 2021 07:31
Ученые выяснили, в каком возрасте человек самый счастливый В каком возрасте человек самый счастливый (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Ученые провели исследование, которое показало, в каких годах люди склонны считать самыми счастливыми. В частности, уровень счастья не связан с финансовым состоянием человека и уровнем благосостояния страны.

Об этом пишет Springer.

В каком возрасте люди самые счастливые

По словам испанского исследователя Бегонья Альвареза, он исследовал данные опроса Sharelife, которое было проведено среди жителей Европы в возрасте свыше 50 лет и построил собственную математическую модель. Оказалось, что наиболее часто называли себя счастливыми люди в возрасте от 30 до 34 лет.

Также молодые европейцы от 25 до 30 лет оказались не столь счастливыми, как их старшие товарищи. А после 34 лет, число тех, кто называл себя счастливыми людьми очень снижается.

Исследователь Альварез добавил, что счастье имеет какой-то географический показатель. В частности, он говорит, что европейцы, проживающие в южных странах, после 40 лет чувствуют себя несчастливыми. А вот жители северных стран, теряют ощущение эйфории чуть медленнее.

Важно, что многие из опрошенных даже не упомянули о детстве, когда говорили о счастье, а связывали с ним такие события, как создание семьи или рождение ребенка.

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