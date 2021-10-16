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Ученые выяснили, почему алкоголь вреден в любой дозе

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Суббота 16 октября 2021 16:03
Ученые выяснили, почему алкоголь вреден в любой дозе Ученые рассказали о вреде алкоголя (Alexander Aksakov / Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Ученые исследовали, что даже небольшая доза алкоголя может негативно влиять на организм человека. В частности, употребление спиртных напитков повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

Об этом сообщает Elemental.

Так, статистика показывает, что чрезмерное употребление спиртных напитков ежегодно приводит к смерти более 93 000 человек в США и сокращает жизнь в среднем на 29 лет. Также повышается риск развития болезней сердца, печени и других заболеваний.

Какая доза алкоголя опасна

В исследовании acpjournals говорится, что даже одна рюмка может немедленно повысить риск нерегулярного сердцебиения, известного как фибрилляция предсердий, что повышает риск сердечного приступа или инсульта.

Отмечается, что в течение четырех недель в 56 человек из 100 было зафиксировано один случай фибрилляции предсердий. Поэтому, если человек употреблял спиртное за последние 4 чесов, то вероятность возникновения этой патологии в два раза выше.

Как алкоголь влияет на организм

Алкоголь - это яд, который больше всего поражает головной мозг. Особенно пагубно алкоголь действует на организм подростка, у которого еще не завершился процесс формирования некоторых отделов головного мозга, а также и других важных органов: сердца, легких, желудка, печени, почек.

Следующим алкоголь в организме поражает печень, в которой происходит его расщепление. Накопление алкоголя в печени приводит к тяжелой болезни - цирроза.

Алкоголь отравляет также бронхи и легкие, которые потом легко подвергают инфекциям.

Очень чутко реагирует на алкоголь сердце. Оно меняет свой ритм, частоту сокращений, обменные процессы в сердечной мышце.

Наконец, не обратные изменения происходят в крови. Снижается защитное свойство крови, замедляется движение эритроцитов, которые разносят кислород в организм человека, ухудшается качество свертывания крови.

Ранее мы сообщали, что ученые назвали группу крови, которой категорически противопоказан алкоголь.

Мы также писали о том, как быстро вывести алкоголь из организма.

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