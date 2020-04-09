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Ученые на видео показали главное отличие коронавируса от гриппа

STYLERКоронавирус    09.04.2020 - 16:59
Ученые на видео показали главное отличие коронавируса от гриппа
Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Ученые указали на ключевую разницу коронавируса и гриппа

Коронавирус COVID-19 уже инфицировал около 1,5 миллионов людей во всем мире и привел к почти 90 тысячам смертей. Ученые создали видеоролик, в котором напомнили, чем отличается коронавирус от гриппа, и какой способ профилактики самый эффективный.

Так, американские ученые пришли к выводу, что больной гриппом в среднем заражает одного - двух человек. А вот один больной коронавирусом инфицирует от двух до трех человек.

Если от одного заболевшего гриппом за 10 циклов инфицируется 56 человек, то человек с COVID-19 может заразить более 2 тысяч за те же 10 циклов. При этом оба заболевания могут привести к одинаковым осложнениям - пневмонии.

Но главное отличие - это отрезок времени, после которого человеку становится плохо. При инфицировании штаммом SARS-CoV-2 симптомы появляются лишь через 5-14 дней - за это время не осознавая того человек заражает других. А грипп проявляется гораздо быстрее - через 1-2 дня - симптомы ощутимы практически сразу.

Так как у людей от коронавируса пока еще нет иммунитета, очень важно оставаться дома. Только так удастся избежать массового заражения.

Чем отличается коронавирус от гриппа (видео: YouTube)

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