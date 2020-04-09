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ПриватБанк заявил о важном нововведении для украинцев из-за коронавируса

STYLERЖизнь    09.04.2020 - 15:04
ПриватБанк заявил о важном нововведении для украинцев из-за коронавируса
ПриватБанк заявили о нововведении (фото: РБК-Украина)

ПриватБанк решил минимизировать контакт с продавцами и покупателями в магазинах

ПриватБанк заявил о нововведении, которое поможет обезопасить украинцев от коронавируса COVID-19, а также сэкономит средства, и убережет деревья. Речь идет об отказе от обязательной печати бумажных чеков в POS-терминалах. Как будет работать новшество - в материале Styler.

В пресс-службе банка рассказали, что теперь документ о покупке можно будет распечатать, если он нужен покупателю или продавцу. По умолчанию чеки печатать больше не будут.

После успешной авторизации на экране POS-терминала появится вопрос, печатать чек или нет. Кассир сможет выбрать нужный вариант. Эта опция поможет избавиться от массы чеков, что чаще всего выбрасываются в мусор, и сократит расходы термобумаги.

"По предварительным расчетам, это позволит экономить до 2 миллионов гривен в месяц, а значит до 24 миллионов гривен на год", - сказано в сообщении ПриватБанка.

ПриватБанк заявил о важном нововведении для украинцев из-за коронавируса

В ПриватБанке отказались от чеков в POS-терминалах (фото: Pixabаy)

В финучреждении также добавили, что реальная потребность в чеке нужна, если этот товар продается с гарантией (к примеру, бытовая техника). К примеру, из 100 млн операций, проведенных через POS-терминалы в марте, чек нужен был лишь в 5%.

Таким образом, мы экономим средства, сохраняем экологию, а в нынешней ситуации - еще и заботимся о гигиене, минимизируя физический контакт между продавцом и покупателем", - говорят в банке.

Отметим, что квитанции по всех операциях есть в электронном виде и выписках банка, их можно будет легко получить при потребности.

Ранее мы писали, что мошенники придумали наглую аферу с банковскими картами. Стала известна схема обмана.

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