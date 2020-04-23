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Ученые узнали, кто передал коронавирус человеку: летучие мыши ни при чем

STYLERКоронавирус    23.04.2020 - 21:18
Ученые узнали, кто передал коронавирус человеку: летучие мыши ни при чем
Коронавирус COVID-19 (коллаж: РБК-Украина)

Стало известно, как коронавирус передался человеку

Коронавирус COVID-19 с большой долей вероятности имеет природное происхождение и мутировал в организме летучих мышей, но не они стали непосредственными передатчиками. Ученые из Канады пришли к очень необычному открытию - штамм вируса SARS-CoV-2 имел промежуточного носителя, который и передал инфекцию человеку. Что известно об открытии - в материале Styler.

Так, в статье Molecular Biology and Evolution, опубликованной учеными Университета Оттавы говорится, что носителем, передавшим коронавирус человеку, были бродячие собаки.

Канадские ученые изучили 1252 полноразмерных генома коронавирусов, включая предка SARS-CoV-2 и его ближайшего родственника, коронавирус летучей мыши BatCoV RaTG13 и сравнили их с коронавирусом собак.

Оказалось, что в коронавирусе собак такое же количество динуклеотида CpG (его атакует иммунная система человека при встрече с вирусом), как и вируса летучих мышей и SARS-CoV-2. Низкий уровень CpG означает высокую сопротивляемость патогена иммунитету.

Исследователи пришли к выводу, что коронавирус от летучих мышей передался бродячим собакам, атаковав их кишечник (у животных от вируса страдает именно пищеварительная система).

Ученые считают, что вероятно коронавирус попал к собакам, которые питались летучими мышами. А уже от собак коронавирус проник в человеческий организм. Отметим, что высокая доля людей с COVID-19 также страдает от расстройства кишечника.

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