Вчені дізналися, хто передав коронавірус людині: кажани тут ні до чого

Коронавірус COVID-19 (колаж: РБК-Україна)

Стало відомо, як коронавірус передався людині

Коронавірус COVID-19 з великою часткою ймовірності має природне походження і мутував в організмі кажанів, але не вони стали безпосередніми передавачами. Вчені з Канади прийшли до дуже незвичного відкриття - штам вірусу SARS-CoV-2 мав проміжного носія, який і передав інфекцію людині. Що відомо про відкриття - в матеріалі Styler.

Так, у статті Molecular Biology and Evolution, опублікованій вченими з Університету Оттави кажуть, що носієм, який передав коронавірус людині, були бродячі собаки.

Канадські вчені вивчили 1252 повнорозмірних геномів коронавірусів, включаючи предка SARS-CoV-2 і його найближчого родича, коронавірус кажана BatCoV RaTG13 і порівняли їх з коронавірусом собак.

Виявилося, що в коронавірусі собак така ж кількість дінуклеотида CpG (його атакує імунна система людини при зустрічі з вірусом), як і вірусу кажанів і SARS-CoV-2. Низький рівень CpG означає високу опірність патогену імунітету.

Дослідники дійшли до висновку, що коронавірус від кажанів передався бродячим собакам, атакувавши їхній кишківник (у тварин від вірусу страждає саме травна система).

Вчені вважають, що ймовірно коронавірус потрапив до собак, які харчувалися летючими мишами. А вже від собак коронавірус проник в людський організм. Відзначимо, що висока частка людей з COVID-19 також страждає від розладу кишечника.

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