Ученые в суши обнаружили ингредиент, который спасает от облысения

Так, речь идет о соусе васаби, который добавляют вместе с блюдом.

В исследовании говорится о содержании в пряной пасте большого количества специального химического вещества 6-MSITC или . Ученые говорят, что этот элемент пробуждает клетки, которые отвечают за рост волос на коже головы человека.

Впоследствии исследование подтвердило способность химического активировать клетки волоска, тем самым позволяя им реагировать на внешние раздражители.

Кроме того, васаби способствует выработке коллагена, необходимого для восстановления.

Также Ученые доказали высокую эффективность этого химического вещества именно при лечении мужского облысения.

Также это замечательное антиастматическое средство.