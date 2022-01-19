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Вчені у суші виявили інгредієнт, який рятує від облисіння

Автор: Тетяна Самарук

Вчені провели дослідження і виявили унікальну властивість одного з інгредієнтів суші. Зокрема, він здатний відновити ріст волосся.

Про це пише Ехргеѕѕ.

Так, мова йде про соус васабі, який додають разом зі стравою.

У дослідженні йдеться про вміст у пряній пасті великої кількості спеціальної хімічної речовини 6-MSITC або ізосапонарину. Вчені кажуть, що цей елемент пробуджує клітини, які відповідають за ріст волосся на шкірі голови людини.

Згодом дослідження підтвердило здатність хімічного ізосапонарину активувати клітини волоска, тим самим дозволяючи їм реагувати на зовнішні подразники.

Крім того, васабі сприяє виробленню колагену, необхідного для відновлення.

Також вчені довели високу ефективність цієї хімічної речовини саме при лікуванні чоловічого облисіння.

Також це чудовий антиастматичний засіб.

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суши