Ученые сделали открытие про неандертальцев, которое может перевернуть историю

Ученые сделали сенсационное открытие про неандертальцев, которое может изменить исторические представления о том, в каких условиях жили предшественники современного человека.

Так, в статье PLOS One говорится, что изменение климатических условий подтолкнуло неандертальцев к изготовлению более сложных орудий труда.

Такой вывод сделали исследователи из Германии и Италии, обнаружив в одной из пещер Нижней Баварии уникальные находки.

Неандертальцы жили от 130 до 28 тысяч лет назад в Европе и Азии. И около 100 тысяч лет назад самым универсальным орудием у них был каменный клин-нож. И разнообразие этих ножей заставило ученых задуматься, зачем они понадобились неандертальцам.

Ученые пришли к выводу, что изготовление ножей было реакцией на подвижный образ жизни в первую половину последнего ледникового периода. Вероятно, это помогало неандертальцам справляться с нехваткой природных ресурсов.

Отметим, что не так давно ученые пришли к неожиданному выводу. Как оказалось, неандертальцы также причастны к формированию генной структуры человека (раньше их не считали нашими предками). Последние исследования говорят, что от 1% до 4% генома евразийцев унаследовано от неандертальцев.

Ранее мы писали, что в склонности к коронавирусу виноваты гены неандертальцев. Ученые недавно сделали странное заявление.

Также сообщалось, что ученые NASA обнаружили над Землей гигантскую аномалию.