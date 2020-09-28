Ученые сделали новое открытие на Марсе: перевернет представление о планете

Ученые сообщили, что под южным полюсом Марса было обнаружено несколько жидких тел. Вероятнее всего это озера. Ранее было известно, что на этой планете есть одно большое соленое озеро.

Как отмечает издание Independent, новое исследование может стать ключом к поиску жизни на этой планете. Предыдущие исследования показывали, что на Марсе было одно озеро с соленой водой. Это открытие натолкнуло специалистов на поиск других источников воды на планете.

Открытие было сделано с помощью радара MARSIS, который зондирует недра и ионосферу с космического корабля Mars Express. Радар посылает радиолокационные импульсы, и они могут проходить сквозь поверхность и ледяные шапки Марса. Работа этого радара помогает исследователям изучать поверхность планеты и при этом даже не касаться ее поверхности.

Первое озеро было обнаружено в 2018 году и ученые заявили, что это был огромный прорыв в поисках инопланетной жизни. Некоторые эксперты поставили открытие под сомнение и высказали мнение, что природа Марса может содержать в себе не только воду.

В новом исследование ученые из Университета Рома Тре под руководством Елены Петтинелли показали, что на Марсе есть ряд "озер", которые отделены от того, что было обнаружено ранее. Однако все озера образуют своеобразную систему.

Жидкость в этих водоемах состоит из гиперсоленого раствора. Именно из-за высокой концентрации соли озера могут оставаться жидкими в условиях холода на южном полюсе Марса.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые обнаружили признаки жизни на Венере.

А также рассказывали о том, что специалист назвал четыре планеты, на которых может быть жизнь.