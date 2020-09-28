Вчені зробили нове відкриття на Марсі: переверне уявлення про планету

Вчені повідомили, що під південним полюсом Марса було виявлено кілька рідких тіл. Найімовірніше це озера. Раніше було відомо, що на цій планеті є одне велике солоне озеро.

Як зазначає видання Independent, нове дослідження може стати ключем до пошуку життя на цій планеті. Попередні дослідження показували, що на Марсі було одне озеро з солоною водою. Це відкриття наштовхнуло фахівців на пошук інших джерел води на планеті.

Відкриття було зроблено за допомогою радара MARSIS, який зондує надра та іоносферу з космічного корабля Mars Express. Радар посилає радіолокаційні імпульси, і вони можуть проходити крізь поверхню і крижані шапки Марса. Робота цього радара допомагає дослідникам вивчати поверхню планети й при цьому навіть не торкатися її поверхні.

Перше озеро було виявлено у 2018 році й вчені заявили, що це був величезний прорив у пошуках інопланетного життя. Деякі експерти поставили відкриття під сумнів і висловили думку, що природа Марса може містити в собі не тільки воду.

В новому дослідження вчені з Університету Рома Тре під керівництвом Олени Петтинелли показали, що на Марсі є ряд "озер", які відділені від того, що було виявлено раніше. Проте всі озера утворюють своєрідну систему.

Рідина в цих водоймах складається з гіперсолоного розчину. Саме через високу концентрацію солі озера можуть залишатися рідкими в умовах холоду на південному полюсі Марса.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені виявили ознаки життя на Венері.

А також розповідали про те, що фахівець назвав чотири планети, на яких може бути життя.