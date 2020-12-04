Ученые сделали неожиданное заявление о последствиях COVID-19

Ученые сделали новое заявление о последствиях COVID-19 (Фото: freepik.com)

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что коронавирус может давать еще одно осложнение на организм человека. По словам ученой, люди, которые перенесли болезнь, могут начать стареть намного быстрее.

Анча Баранова утверждает, что преждевременное старение организма грозит даже тем, кто переболел коронавирусом в легкой форме. По данным ученой, такие результаты исследования были обнародованы группой врачей в ноябре 2020 года.

Медики обследовали пациентов, которые перенесли COVID-19 в легкой и умеренной форме, большинство из них лечились дома, под присмотром врачей. Об этом пишет МК.

"Все эти больные были амбулаторными. Там были некоторые госпитализации, но это было не по показаниям, а потому что в тот момент всех клали. Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70 процентов наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у постковидной группы — уже в 40", - рассказала ученая.

Она отметила, что коронавирус по факту "приближает старость" и "отбирает ресурсы" организма. Для того, чтобы выяснить все возможные последствия перенесенной болезни нужно будет провести еще не одно исследование. Баранова объяснила, что желательно брать у всех, кто переболел коронавирусом анализы, чтобы иметь более детальную картину для изучения этого заболевания.

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