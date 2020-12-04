Вчені зробили несподівану заяву про наслідки COVID-19

Вчені зробили нову заяву про наслідки COVID-19 (Фото: freepik.com)

Професор Школи системної біології Університету Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, що коронавірус може давати ще одне ускладнення на організм людини. За словами вченої, люди, які перенесли хворобу, можуть почати старіти набагато швидше.

Анча Баранова стверджує, що передчасне старіння організму загрожує навіть тим, хто перехворів на коронавірус в легкій формі. За даними вченої, такі результати дослідження були оприлюднені групою лікарів у листопаді 2020 року.

Медики обстежували пацієнтів, які перенесли COVID-19 в легкій і помірній формі, більшість з них лікувалися вдома, під наглядом лікарів. Про це пише МК.

"Всі ці хворі були амбулаторними. Там були деякі госпіталізації, але це було не за показаннями, а тому що в той момент всіх клали. Навіть у людей, які перехворіли дуже слабо, у 70 відсотків спостерігали патологію деяких внутрішніх органів. Тільки головна патологія була не серцева, а в основному жировий гепатоз (страждає печінка) і жирові переродження тканини підшлункової залози. Зазвичай такі діагнози ставлять у 60 років, а у постковідної групи — вже у 40", - розповіла науковий.

Вона зазначила, що коронавірус за фактом "наближає старість" і "відбирає ресурси" організму. Для того, щоб з'ясувати всі можливі наслідки перенесеної хвороби потрібно буде провести ще не одне дослідження. Баранова пояснила, що бажано брати у всіх, хто перехворів на коронавірус аналізи, щоб мати більш детальну картину для вивчення цього захворювання.

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