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Названо животное, которое питается пластиком

Пятница 31 июля 2020 09:39
Названо животное, которое питается пластиком
Ученые рассказали о редком животном (фото: pixabay.com)

Ученые рассказали о жуке, который может питаться пластиком

Ученые из Южной Кореи рассказали, что в природе есть жук, который может питаться пластиковыми отходами. Насекомое водится в Центральной Азии и называется Plesiophthophthalmus davidis. Переваривать пластик в желудке насекомому помогают бактерии рода Серратия.

Об этом сообщает American Society For Microbiology. На данный момент исследователи провели эксперимент с личинками жука.

Опыты показали, что при употреблении полистирола количество бактерий Серратия в кишечнике существа достигает 33% от всего содержимого микрофлоры.

Ученые пришли к выводу, что насекомые могут полностью переваривать полистирол. Это в будущем может быть использовано в борьбе с пластиковыми отходами.

Как мы ранее писали, ученые провели новое исследование и выяснили, что динозавры на самом деле были не гигантскими уродливыми существами. По некоторым данным, первые древние ящеры имели не более 10 см в высоту.

Также мы сообщали, что в Волынской области опасный вредитель начал уничтожать урожай местных фермеров. Уже четыре села в Луцком районе ушли на карантин, так как это насекомое может уничтожить до 250 видов культур, хорошо выживает и преодолевает дальние расстояния.

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