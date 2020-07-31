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Вчені розповіли про тварину, яка живиться пластиком

П'ятниця 31 липня 2020 09:39
Вчені розповіли про тварину, яка живиться пластиком
Вчені розповіли про рідкісну тварину (фото: pixabay.com)

Вчені розповіли про жука, який може харчуватися пластиком

Вчені з Південної Кореї розповіли, що в природі є жук, який може харчуватися пластиковими відходами. Комаха водиться в Центральній Азії і називається Plesiophthophthalmus davidis. Перетравлювати пластик в шлунку комасі допомагають бактерії роду Серратія.

Про це повідомляє American Society For Microbiology. На даний момент дослідники провели експеримент з личинками жука.

Досліди показали, що при вживанні полістиролу кількість бактерій Серратія в кишечнику істоти досягає 33% від усього вмісту мікрофлори.

Вчені прийшли до висновку, що комахи можуть повністю перетравлювати полістирол. Це в майбутньому може бути використано в боротьбі з пластиковими відходами.

Як ми раніше писали, вчені провели нове дослідження і з'ясували, що динозаври насправді не були гігантськими потворними істотами. За деякими даними, перші стародавні ящери мали не більше 10 см у висоту.

Також ми повідомляли, що у Волинській області небезпечний шкідник почав знищувати урожай місцевих фермерів. Вже чотири села у Луцькому районі пішли на карантин, бо ця комаха може знищити до 250 видів культур, добре виживає і долає далекі відстані.

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