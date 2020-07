Ученые опровергли главный миф о динозаврах: они были крошечными

Ученые развенчали миф о динозаврах (Фото: pixabay.com)

Ученые обнаружили останки первых архозавров на Мадагаскаре и сделали потрясающее открытие

Ученые провели новое исследование и выяснили, что динозавры на самом деле были не гигантскими уродливыми существами. По некоторым данным, первые древние ящеры имели не более 10 см в высоту.

Археологи обнаружили на Мадагаскаре останки родственника динозавров, который жил на планете около 237 млн лет назад. Об этом пишет ВВС со ссылкой на данные исследования Национальной академии наук США Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Есть общее восприятие динозавров как гигантов. Но это новое животное очень близко к точке различия динозавров и птерозавров. И оно удивительно маленькое", - рассказал один из авторов исследования Кристиан Каммерер.

Ученые уверены, что останки нового вида помогут разобраться с происхождением птерозавров – крылатых рептилий, которые существовали во времена динозавров.

Этот вид получил название Kongonaphon kely (Крошечный убийца насекомых), и его останки обнаружила на Мадагаскаре группа исследователей из Американского музея естествознания в Нью-Йорке.

И динозавры, и птерозавры принадлежат к одной группе – орнитодиров. Происхождение этой группы на данный момент малоизученное, так как ранних видов представителей этого вида было найдено слишком мало.

По данным исследователей, размеры первых архозавров (ранние предки бескрылых динозавров, крокодилов, птиц, птерозавров и орнитодиров) были одинаковыми и небольшими. А впоследствии они начали мутировать, развиваться и выросли до гигантов.

"Анализируя изменения размеров тела в течение эволюции архозавров, мы обнаружили убедительные доказательства того, что эти размеры резко уменьшились в начале истории динозавров и птерозавров", - добавил Каммерер.

По строению зубов ученее определили, что эти птерозавры питались насекомыми, а это значит, что рацион питания у них был небольшой, что свидетельствует о малых строениях тела.

