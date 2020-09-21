Ученые рассказали, сколько денег нужно для счастья: но "перебарщивать" не стоит

Сколько денег нужно для счастья одному человеку (фото: freepik.com)

Ученые рассказали, что представители "среднего класса" – самые счастливые люди

По данным ученых, человеку, для того, чтобы чувствовать себя счастливым, все-таки нужны деньги. При этом, исследование показало, что, когда по мере увеличения доходов достигается предельный уровень счастья, то дальнейший рост доходов приводит к уменьшению удовольствие от жизни и к ощущению низшего уровня благосостояния. Сколько денег нужно, чтобы почувствовать себя счастливым, рассказывает The Nature.

Исследователи использовали данные более 1,7 миллиона человек, проживающих в 164 странах, чтобы вычислить "денежный эквивалент" счастья. Ученые использовали результаты комплексного опроса, включавший данные о месячные доходы семей и оценки уровня удовлетворенности жизнью. Исследователи основывались в расчетах на покупательной способности в конкретных странах, а также отталкиваясь от показателей уровня жизни и благосостояния этих государств.

В результате исследования оказалось, что в среднем максимальный уровень счастья достигается при доходе около 95 тысяч долларов. Чтобы начать ощущать эмоциональное счастье, достаточно зарабатывать 60-75 тысяч долларов в год. Для семейного счастья этот денежный максимум намного выше - пропорционально количеству членов семьи.

Но, помимо этого, ученые также отметили, что слишком большой доход негативно сказывается на психике и ощущении благосостояния. После достижения оптимальной точки для нужд у людей могут появляться уже совсем другие желания, такие как участие в "социальных соревнованиях" по уровню достигнутого материального счастья. А это может снизить уровень ощущения своего благосостояния.

Напомним, что минимальная пенсия вырастет в 2021 году на 165 гривен.

Также мы писали, что Минфин назвал сумму расходов на повышение зарплат бюджетникам.