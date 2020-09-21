Вчені розповіли, скільки грошей потрібно для щастя: але "переборщувати" не варто

Скільки грошей потрібно для щастя одній людині (фото: freepik.com)

Вчені розповіли, що представники "середнього класу" – найщасливіші люди

За даними вчених, людині, для того, щоб відчувати себе щасливою, все-таки потрібні гроші. При цьому, дослідження показало, що, коли в міру збільшення доходів досягається граничний рівень щастя, то подальше зростання доходів призводить до зменшення задоволення від життя і до відчуття нижчого рівня добробуту. Скільки грошей потрібно, щоб відчути себе щасливим, розповідає The Nature.

Дослідники використовували дані понад 1,7 мільйона осіб, що проживають в 164 країнах, щоб вирахувати "грошовий еквівалент" щастя. Вчені використовували результати комплексного опитування, що включав дані про місячні доходи сімей та оцінки рівня задоволеності життям. Дослідники базувалися в розрахунках на купівельній спроможності в конкретних країнах, а також відштовхуючись від показників рівня життя і добробуту цих держав.

У результаті дослідження виявилося, що в середньому максимальний рівень щастя досягається при доході близько 95 тисяч доларів. Щоб почати відчувати емоційне щастя, достатньо заробляти 60-75 тисяч доларів на рік. Для сімейного щастя цей грошовий максимум набагато вище - пропорційно до кількості членів сім'ї.

Але, крім цього, вчені також відзначили, що занадто великий дохід негативно позначається на психіці та відчутті добробуту. Після досягнення оптимальної точки для потреб у людей можуть з'являтися вже зовсім інші бажання, такі як участь у "соціальних змаганнях" за рівнем досягнутого матеріального щастя. А це може знизити рівень відчуття свого добробуту.

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