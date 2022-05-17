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Перенесшие инсульт люди имеют повышенный риск заболеть раком: новое исследование

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Вторник 17 мая 2022 12:02
Перенесшие инсульт люди имеют повышенный риск заболеть раком: новое исследование Фото: Инсульт все чаще случается у молодых людей (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Инсульт возникает при внезапном прекращении кровоснабжения головного мозга.

Когда происходит инсульт, это неотложная ситуация, требующая срочного лечения. В последнее время от этого чаще страдают молодые люди.

Об этом пишет издание Express.

Кто подвержен инсультам

По данным Национального института здравоохранения и передового опыта (NICE), в год в Великобритании происходит более 100 тысяч инсультов. Из этого количества чуть более трети заканчиваются смертью пациента.

Каждый инсульт — это потенциальная трагедия, и каждый год врачи разрабатывают более эффективные методы лечения. Однако в то время как показатели снижаются среди старших возрастных групп, они увеличиваются среди молодых людей.

Исследование, опубликованное на конференции Европейской организации по борьбе с инсультом, показало, что число молодых людей, перенесших инсульт, растет.

"Инсульт у молодых отличается от инсульта у пожилых пациентов, и одно из основных отличий заключается в том, что инсульт у молодых людей имеет более высокую долю криптогенного инсульта", - сообщил доктор Джейми Верховен.

Криптогенный инсульт — это тип инсульта, причина которого неизвестна. По словам медика, такие инсульты случаются "более чем у трети пациентов".

Инсульт и онкология

Кроме того, исследование доктора Верховена также выявило, что у молодых пациентов, перенесших инсульт, повышен риск развития рака.

Он изучил вопрос о том, сигнализируют ли криптогенные инсульты о наличии рака.

"Если бы эта гипотеза была верна, то она была бы более очевидной у молодых пациентов, у которых более высокая частота криптогенного инсульта", - сказал медик.

Что касается повышенного риска развития рака, у более молодых пациентов, перенесших инсульт, вероятность развития рака в более позднем возрасте была более чем в два раза выше.

"У молодых пациентов риск заболеть раком выше, чем у пожилых, и этот риск наиболее заметен в первые один-два года после начала лечения", - отметил Верховен.

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