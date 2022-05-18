Вчені розповіли, що прийом їжі в певний час збільшує ризик інсульту

Інсульт - це серйозне небезпечне життя захворювання, яке виникає, коли припиняється кровопостачання частини мозку. Вчені дослідили зв'язок між часом прийому їжі та виникненням інсульту.

У котрій годині краще не їсти, щоб не підвищити ризик інсульту, повідомляє Еxpress .

За словами фахівців, другим за частотою після ішемічного інсульту є геморагічний. Це відбувається, коли кровоносна судина всередині черепа лопається і кровоточить у мозок та навколо нього.

Вчені кажуть, що неправильний спосіб життя збільшує ризик геморагічного інсульту.

У дослідженні вивчалися зв’язки між часом вечері та ризиками смертності від інсульту, ішемічної хвороби серця (ІХС) та загальних серцево-судинних захворювань (ССЗ).

Як проводили дослідження

Дослідники не виявили зв’язку між часом прийому їжі та ризиком ІХС або серцево-судинних захворювань. Однак вони виявили її для інсульту. Загалом у дослідженні взяли участь 28 625 чоловіків та 43 213 жінок віком від 40 до 79 років, у яких на початковому рівні не було ССЗ та раку.

Учасники були розділені на три групи: група ранньої вечері (до 20:00), група нерегулярної вечері (нерегулярний час) та група пізньої вечері (після 20:00).

Вчені кажуть, що у порівнянні з групою ранньої вечері у групі нерегулярної вечері було підвищено ризик смертності від геморагічного інсульту.

Не було виявлено значущого зв’язку між часом вечері та ризиком смертності від інших видів інсульту, ІХС та ССЗ.

"Ми виявили, що нерегулярний час вечері в порівнянні з вечерею до 20:00 був пов’язаний з підвищеним ризиком смертності від геморагічного інсульту", - пишуть дослідники.

Також потрібно, щоб кожен знав 5 основних симптомів інсульту:

оніміння обличчя, руки або ноги;

порушення мови або сприйняття звуків і координації рухів;.

різке погіршення зору;

запаморочення;

незвичайно сильний головний біль.

Окрім того, надати першу допомогу при інсульті - не просто важливо, це життєво необхідно. Якщо ви перебуваєте поруч з людиною, у якого виявилися ознаки інсульту, вам негайно потрібно зробити наступні дії: