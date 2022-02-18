Ученые рассказали, как предотвратить возникновение седых волос

Почему появляются седые волосы

По словам специалистов, основной причиной возникновения седины является стресс, который ускоряет процессы старения. В частности, цвет волос можно восстановить, если устранить переживания.

К тому старение человека не является линейным, фиксированным биологическим процессом, но может быть частично остановлено.

Как рассказал автор исследования Мартин Пикард, так же как кольца на стволе дерева содержат информацию о прошедших десятилетия жизни дерева, волос содержит информацию о нашу биологическую историю.

Когда волосы находятся в виде фолликулов, они подвержены влиянию гормонов стресса и других явлений, которые испытывает наш организм

Отмечается, что в эксперименте приняли участие 14 человек. Они вели дневник стресса, то есть обозначали уровень тревожности ежедневно. Выяснилось, что седина быстрее появлялась у людей, у которых уровень стресса был высокий.

Также в участников, которые не поддавались часто тревожности, седые волосы вновь приобрели первоначальный цвет.