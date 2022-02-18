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Ученые рассказали, как предотвратить возникновение седых волос

Новина українською →
Пятница 18 февраля 2022 07:33
Ученые рассказали, как предотвратить возникновение седых волос Как предотвратить возникновение седины (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Обычно поседение волос является признаком старения. Однако ученым удалось выяснить, что влияет на преждевременную седину и как предотвратить этот процесс.

Об этом пишет eLife.

Почему появляются седые волосы

По словам специалистов, основной причиной возникновения седины является стресс, который ускоряет процессы старения. В частности, цвет волос можно восстановить, если устранить переживания.

К тому старение человека не является линейным, фиксированным биологическим процессом, но может быть частично остановлено.

Как рассказал автор исследования Мартин Пикард, так же как кольца на стволе дерева содержат информацию о прошедших десятилетия жизни дерева, волос содержит информацию о нашу биологическую историю.

Когда волосы находятся в виде фолликулов, они подвержены влиянию гормонов стресса и других явлений, которые испытывает наш организм

Отмечается, что в эксперименте приняли участие 14 человек. Они вели дневник стресса, то есть обозначали уровень тревожности ежедневно. Выяснилось, что седина быстрее появлялась у людей, у которых уровень стресса был высокий.

Также в участников, которые не поддавались часто тревожности, седые волосы вновь приобрели первоначальный цвет.

Ранее мы сообщали, что эксперты рассказали, насколько часто нужно мыть волосы.

Также мы писали, как избавится от секущихся кончиков волос самостоятельно.

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