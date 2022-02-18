ru ua
Пт, 18 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вчені розповіли, як запобігти виникненню сивого волосся

Новость на русском →
П'ятниця 18 лютого 2022 07:33
Вчені розповіли, як запобігти виникненню сивого волосся Як запобігти виникненню сивини (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зазвичай посивіння волосся є ознакою старіння. Однак вченим вдалося з'ясувати, що впливає на передчасну сивину та як запобігти цьому процесу.

Про це пише eLife.

Чому з'являється сиве волосся

За словами фахівців, основною причиною виникнення сивини є стрес, який прискорює процеси старіння. Зокрема, колір волосся можна відновити, якщо усунути переживання.

До того старіння людини не є лінійним, фіксованим біологічним процесом, але може бути частково зупинене.

Як розповів автор дослідження Мартін Пікард, так само як кільця на стовбурі дерева містять інформацію про минулі десятиліття життя дерева, волосся містить інформацію про нашу біологічну історію.

Коли волосся перебуває у вигляді фолікулів, воно схильне до впливу гормонів стресу та інших явищ, що відчуває наш організм

Зазначається, що в експерименті взяли участь 14 людей. Вони вели щоденник стресу, тобто позначали рівень тривожності щодня. З'ясувалось, що сивина швидше з'являлася у людей, в яких рівень стресу був високий.

Також в учасників, які не піддавалися часто тривожності, сиві волосини знову набули початкового кольору.

Раніше ми повідомляли, що експерти розповіли, наскільки часто насправді потрібно мити волосся.

Також ми писали, як позбавиться від посічених кінчиків волосся самостійно.

Читайте РБК-Україна в Google News
волосы
LITE
У дусі емоційного гламуру: візажист "Ейфорії" оголосила про запуск бренду косметики
У дусі емоційного гламуру: візажист "Ейфорії" оголосила про запуск бренду косметики