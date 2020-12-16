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Ученые рассказали, почему рак легких развивается у некурящих

Среда 16 декабря 2020 16:38
Ученые рассказали, почему рак легких развивается у некурящих
Ученые пояснили, почему рак легких развивается у некурящих (фото: freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

В 25% случаев рак легких развивается у людей, которые никогда не курили. Ученые выяснили, что это может зависеть от того, какие микробы живут в полости рта человека, и их количества.

Эксперты уверены в том, что бактерии могут попадать из полости рта в бронхи. И это играет роль в развитии болезней легких. Об этом сообщает BMJ.

Результаты исследования показали, что в микробиоме людей с онкологией и здоровых людей есть серьезные отличия. Чем больше у людей было различных бактерий во рту, тем ниже был риск развития рака легких.

При большом количестве определенных микроорганизмов из семейств бактероидов и спирохет вероятность появления опухоли уменьшалась. Эксперты считают, что бактерии могут провоцировать рак легких, вызывая хроническое воспаление и изменения в ДНК.

Среди других факторов, которые влияют на рак легких у некурящих ученые называют пассивное курение, воздействие газа радона, загрязнение воздуха, и семейную предрасположенность.

Напомним, врач объяснил, как не спутать коронавирус с раком легких. Эксперты отметили, что симптомы коронавируса, аллергии, сезонного гриппа и рака легких очень похожи. Из-за этого могут возникнуть трудности с диагностикой заболеваний.

Ранее врач назвала симптомы рака легких, на которые многие могут не обратить внимание.

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