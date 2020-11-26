Неожиданный признак рака легких разглядели в глазах: что такое синдром Горнера

Врач назвала симптом рака легких, на который не обращают внимания (фото: freepik.com)

Врач назвала симптомы рака легких, на которые многие могут не обратить внимание

Врач назвала симптомы рака легких, который часто пропускают при обследовании не обращают внимания. Одним из таких признаков является синдром Горнера.

Как отметила британский доктор Клэр Моррисон, синдром Горнера может свидетельствовать об опухоли верхней борозды легкого. Еще признаки – боль, которая отдает в руку и плечо, твердые болезненные узелки или расширенные вены в области плеч и шеи.

"Общие признаки рака легких хорошо известны и включают постоянный кашель, боль в груди, одышку и кашель с кровью. Однако могут быть симптомы, которые необязательно связаны с раком легких, и их не следует игнорировать. Они могут включать неопределенные признаки, такие как внезапная потеря веса, усталость или потеря аппетита. С другой стороны, рак легких может вызывать специфические симптомы, например, увеличение размеров кончиков пальцев. Также могут быть твердые болезненные узелки на шее и расширенные вены на шее и плече. Из-за разрушения нервной ткани эти опухоли легких могут вызвать синдром Горнера", - рассказала врач в комментарии для издания Е xpress.

Что такое синдром Горнера?

Синдром Горнера или синдром Бернара-Горнера – это клинический симптом, который вызывается поражением симпатической нервной системы.

Этот синдром проявляется на лице пациента в виде птоза, миоза, патологии сфинктера зрачка, энофтальма и дисгидроза.

Все эти симптомы проявляются на глазах больных в виде опущения или поднятия века, сужения зрачков, слабой реакции на свет, западения глазного яблока или нарушение потоотделения на пораженной стороне лица. У детей синдром Горнера выражается в гетерохромии – разный цвет радужной оболочки у глаз. Для проверки на наличие этого синдрома медики проводят тесты на глазах пациентов.

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