ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Неожиданный признак рака легких разглядели в глазах: что такое синдром Горнера

Четверг 26 ноября 2020 14:46
Неожиданный признак рака легких разглядели в глазах: что такое синдром Горнера
Врач назвала симптом рака легких, на который не обращают внимания (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Врач назвала симптомы рака легких, на которые многие могут не обратить внимание

Врач назвала симптомы рака легких, который часто пропускают при обследовании не обращают внимания. Одним из таких признаков является синдром Горнера.

Как отметила британский доктор Клэр Моррисон, синдром Горнера может свидетельствовать об опухоли верхней борозды легкого. Еще признаки – боль, которая отдает в руку и плечо, твердые болезненные узелки или расширенные вены в области плеч и шеи.

"Общие признаки рака легких хорошо известны и включают постоянный кашель, боль в груди, одышку и кашель с кровью. Однако могут быть симптомы, которые необязательно связаны с раком легких, и их не следует игнорировать. Они могут включать неопределенные признаки, такие как внезапная потеря веса, усталость или потеря аппетита. С другой стороны, рак легких может вызывать специфические симптомы, например, увеличение размеров кончиков пальцев. Также могут быть твердые болезненные узелки на шее и расширенные вены на шее и плече. Из-за разрушения нервной ткани эти опухоли легких могут вызвать синдром Горнера", - рассказала врач в комментарии для издания Еxpress.

Что такое синдром Горнера?

Синдром Горнера или синдром Бернара-Горнера – это клинический симптом, который вызывается поражением симпатической нервной системы.

Этот синдром проявляется на лице пациента в виде птоза, миоза, патологии сфинктера зрачка, энофтальма и дисгидроза.

Все эти симптомы проявляются на глазах больных в виде опущения или поднятия века, сужения зрачков, слабой реакции на свет, западения глазного яблока или нарушение потоотделения на пораженной стороне лица. У детей синдром Горнера выражается в гетерохромии – разный цвет радужной оболочки у глаз. Для проверки на наличие этого синдрома медики проводят тесты на глазах пациентов.

Напомним, ранее мы писали о том, что названы болезни, которые чаще всего убивают украинцев.

А также рассказывали о том, что ученые установили главную причину рака.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь раксимптомы

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь