Вчені розповіли, чому рак легень розвивається у некурящих

Вчені пояснили, чому рак легень розвивається у некурящих (фото: freepik.com)

У 25% випадків рак легень розвивається у людей, які ніколи не курили. Вчені з'ясували, що це може залежати від того, які мікроби живуть у порожнині рота людини, та їх кількості.

Експерти впевнені в тому, що бактерії можуть потрапляти з порожнини рота в бронхи. І це відіграє роль у розвитку хвороб легенів. Про це повідомляє BMJ.

Результати дослідження показали, що в мікробіомі людей з онкологією і здорових людей є серйозні відмінності. Чим більше у людей було різних бактерій у роті, тим нижчий ризик розвитку раку легенів.

При великій кількості певних мікроорганізмів з сімейств бактероїдів і спірохет ймовірність появи пухлини зменшувалася. Експерти вважають, що бактерії можуть провокувати рак легенів, викликаючи хронічне запалення і зміни в ДНК.

Серед інших факторів, які впливають на рак легенів у курців вчені називають пасивне куріння, вплив газу радону, забруднення повітря, і сімейну схильність.

Нагадаємо, лікар пояснив, як не сплутати коронавірус з раком легенів. Експерти зазначили, що симптоми коронавірусу, алергії, сезонного грипу та раку легенів дуже схожі. Через це можуть виникнути труднощі з діагностикою захворювань.

Раніше лікар назвала симптоми раку легенів, на які можуть не звернути увагу.