Ученые рассказали, опасна ли вакцинация от COVID-19 для беременных

Ученые провели исследование и выяснили, опасна ли вакцинация от коронавируса для беременных.

Отмечается, что исследованием занимались израильские специалисты из Института исследований и инноваций больничной кассы Маккаби.

Чтобы понять, как прививка влияет на ребенка, было приглашено 24 тысячи рожениц, 17 из которых сделали вакцинацию во время беременности.

Ученые провели сравнение следующих показателей:

вес новорожденных;

случаи их госпитализации;

детская смертность;

насколько часто в каждой группе происходили преждевременные роды;

возраст матери;

срок беременности;

врожденные пороки;

сезонную вакцинацию от вируса;

демографические показатели.

В результате выяснилось, что после вакцинации рождались более здоровые дети.

По словам ученых преждевременные роды вакцинированных женщин происходили в 4,2% случаях, в группе не вакцинированных этот показатель составлял 4,8%. Младенцы вакцинированных матерей в 5,1% случаев нуждались в госпитализации (этот показатель во второй группе составлял 5,3%)

Также специалисты отметили, что врожденные пороки у детей встречали в двух группах с одинаковой частотой. А различий в показателях детской смертности в группах не выявлено.