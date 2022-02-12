Ученые рассказали, опасна ли вакцинация от COVID-19 для беременных
Ученые провели исследование и выяснили, опасна ли вакцинация от коронавируса для беременных.
Об этом пишет JAMA Pediatrics.
Отмечается, что исследованием занимались израильские специалисты из Института исследований и инноваций больничной кассы Маккаби.
Чтобы понять, как прививка влияет на ребенка, было приглашено 24 тысячи рожениц, 17 из которых сделали вакцинацию во время беременности.
Ученые провели сравнение следующих показателей:
- вес новорожденных;
- случаи их госпитализации;
- детская смертность;
- насколько часто в каждой группе происходили преждевременные роды;
- возраст матери;
- срок беременности;
- врожденные пороки;
- сезонную вакцинацию от вируса;
- демографические показатели.
В результате выяснилось, что после вакцинации рождались более здоровые дети.
По словам ученых преждевременные роды вакцинированных женщин происходили в 4,2% случаях, в группе не вакцинированных этот показатель составлял 4,8%. Младенцы вакцинированных матерей в 5,1% случаев нуждались в госпитализации (этот показатель во второй группе составлял 5,3%)
Также специалисты отметили, что врожденные пороки у детей встречали в двух группах с одинаковой частотой. А различий в показателях детской смертности в группах не выявлено.
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