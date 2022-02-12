Вчені розповіли, чи небезпечна вакцинація від COVID-19 для вагітних
Вчені провели дослідження та з'ясували, чи небезпечна вакцинація від коронавірусу для вагітних.
Про це пише JAMA Pediatrics.
Зазначається, що науковим дослідженням займалися ізраїльські спеціалісти з Інституту досліджень та інновацій лікарняної каси Маккабі.
Аби зрозуміти, як щеплення впливає на дитину, було запрошено 24 тисячі породіль, 17 з яких зробили вакцинацію під час вагітності.
Вчені провели порівняння наступних показників:
- вага новонароджених;
- випадки їхньої госпіталізації;
- дитяча смертність;
- наскільки часто у кожній групі відбувалися передчасні пологи;
- вік матері;
- термін вагітності;
- вроджені вади;
- сезонну вакцинацію від вірусу;
- демографічні показники.
В результаті з'ясувалося, що після вакцинації народжувалися здоровіші діти.
За словами вчених передчасні пологи вакцинованих жінок відбувалися у 4,2% випадках, у групі невакцинованих цей показник становив 4,8%. Немовлята вакцинованих матерів у 5,1% випадків потребували госпіталізації (цей показник у другій групі становив 5,3%)
Також фахівці зазначили, що вроджені вади у дітей зустрічали у двох групах з однаковою частотою. А відмінностей у показниках дитячої смертності у групах не виявлено.
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