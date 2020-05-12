Ученые рассказали неожиданный факт о Солнце: имеет спокойный характер

Солнце оказалось спокойным (фото: pixabay.com)

Солнце в пять раз слабее других подобных звезд

Солнце оказалось удивительно спокойным, если сравнивать его с другими подобными звездами. К такому мнению пришли астрономы, которые проследили за колебаниями в яркости почти 400 звезд и поняли, что уровень их вспышечной активности был значительно выше, чем у Солнца.

"Мы были очень удивлены, что большинство звезд, похожих на Солнце по свойствам и размерам, гораздо активнее, чем наше светило. При этом мы допускаем и то, что подобных различий на самом деле нет. В таком случае, в последние 9 тыс. лет наше светило было необычно "тихим", что теория вполне допускает", - сообщили специалисты из Института исследований солнечной системы Макса Планка изданию Science.

Для астрономов давно не секрет, что на Солнце периодически происходят вспышки, в ходе которых светило резко выделяет огромное количество энергии в виде волн оптического, теплового и рентгеновского излучения. Мощные события такого рода могут нарушать работу спутников на орбите и мешать системам радиосвязи на Земле, а также угрожать здоровью космонавтов.

В докладе исследователи изучали похожие на Солнце звезды, у которых схожие размеры, температура поверхности, период вращения, возраст и химический состав. Наиболее отличительным оказался период ротации. Вращение звезды влияет на создание и состояние ее магнитного поля, которое, в свою очередь, определяет, как часто Солнце испускает энергетическое излучение, как часто оно извергает частицы в космос и с какой яркостью сияет.

Выяснилось, что если сравнивать Солнце со звездами схожих размеров и массы, число пятен на Солнце почти не меняется. За этим 4 года следили Kepler и GAIA. Приведем пример, яркость Солнца в среднем повышалась и снижалась на 0,07%, у других звезд этот показатель был в пять раз выше.

Это означает, что у самого Солнца более спокойный характер, чем у других звезд схожих размеров, массы, температуры и яркости.

Как мы ранее писали, ученые наткнулись на ближайшую к Земле черную дыру.