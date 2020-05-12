Вчені розповіли несподіваний факт про Сонце: має спокійний характер

Сонце виявилося спокійним (фото: pixabay.com)

Сонце в п'ять разів слабкіше інших подібних зірок

Сонце виявилося напрочуд спокійним, якщо порівнювати його з іншими подібними зірками. До такої думки прийшли астрономи, які простежили за коливаннями яскравості майже 400 зірок і зрозуміли, що рівень їх спалахової активності був значно вище, ніж у Сонця.

"Ми були дуже здивовані, що більшість зірок, схожих на Сонце за властивостями та розмірами, набагато активніше, ніж наше світило. При цьому ми припускаємо і те, що подібних відмінностей насправді немає. В такому випадку, в останні 9 тис. років наше світило було незвично "тихим", що теорія цілком допускає", - повідомили фахівці з Інституту досліджень сонячної системи Макса Планка виданню Science.

Для астрономів давно не секрет, що на Сонці періодично відбуваються спалахи, в ході яких світило різко виділяє величезну кількість енергії у вигляді хвиль оптичного, теплового і рентгенівського випромінювання. Потужні події такого роду можуть порушувати роботу супутників на орбіті та заважати системам радіозв'язку на Землі, а також загрожувати здоров'ю космонавтів.

У доповіді дослідники вивчали схожі на Сонце зірки, у яких схожі розміри, температура поверхні, період обертання, вік і хімічний склад. Найбільш помітним виявився період ротації. Обертання зірки впливає на створення і стан її магнітного поля, яке, своєю чергою, визначає, як часто Сонце випускає енергетичне випромінювання, як часто воно викидає частинки в космос і з якою яскравістю сяє.

З'ясувалося, що якщо порівнювати Сонце з зірками схожих розмірів і масою, за якими Kepler і GAIA безперервно спостерігали протягом приблизно чотирьох років, число плям на Сонці майже не змінюється. Як приклад, яскравість Сонця в середньому зростала і знижувалася на 0,07%, тоді як для більшості інших зірок цей показник був приблизно в п'ять разів вище.

Це означає, що у самого Сонця більш спокійний характер, ніж в інших зірок схожих розмірів, маси, температури і яскравості.

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