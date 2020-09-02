Ученые рассказали, какой запах женщин привлекает мужчин

Ученые назвали запах женщины, который способен свести с ума мужчину. Речь идет, как это ни странно, об аромате, что источают подмышки. Специалисты говорят, что необязательно тратиться на дорогой парфюм, чтобы быть соблазнительной.

Как оказалось, единственным сигналом женщины, что она готова к страстным отношения, является ее натуральный запах. К такому выводу пришли ученые из Университета Гента, которые давали мужчинам нюхать ватные валики, что побывали у женщин подмышками. Об этом пишет The Daily Mail.

Ученые выяснили, что мужчины могут различать малейшие изменения подмышечного аромата женщин. При этом запах мужчин совершенно не отталкивал. И наоборот, запах женщины, который она издает в состоянии сексуального возбуждения, мужчины находили привлекательным.

Эксперимент был разделен на два этапа. В первом женщины смотрели фильм о строительстве мостов или читали статью о вязании, а во втором - читали эротическую литературу или смотрели интимные сцены из фильма.

Собранный на первом этапе женский пот не показался мужчинам привлекательным, а вот запах пота из второго этапа заинтересовал мужчин-добровольцев.

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