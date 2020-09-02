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Ученые рассказали, какой запах женщин привлекает мужчин

Автор: Светлана Мащенко

Некоторый запах женщин может свести с ума любого мужчину

Ученые назвали запах женщины, который способен свести с ума мужчину. Речь идет, как это ни странно, об аромате, что источают подмышки. Специалисты говорят, что необязательно тратиться на дорогой парфюм, чтобы быть соблазнительной.

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Как оказалось, единственным сигналом женщины, что она готова к страстным отношения, является ее натуральный запах. К такому выводу пришли ученые из Университета Гента, которые давали мужчинам нюхать ватные валики, что побывали у женщин подмышками. Об этом пишет The Daily Mail.

Ученые выяснили, что мужчины могут различать малейшие изменения подмышечного аромата женщин. При этом запах мужчин совершенно не отталкивал. И наоборот, запах женщины, который она издает в состоянии сексуального возбуждения, мужчины находили привлекательным.

Эксперимент был разделен на два этапа. В первом женщины смотрели фильм о строительстве мостов или читали статью о вязании, а во втором - читали эротическую литературу или смотрели интимные сцены из фильма.

Собранный на первом этапе женский пот не показался мужчинам привлекательным, а вот запах пота из второго этапа заинтересовал мужчин-добровольцев.

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