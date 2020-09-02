Вчені розповіли, який запах жінок приваблює чоловіків

Вчені назвали запах жінки, який здатний звести з розуму чоловіка. Мова йде, як це ні дивно, про аромат, що виділяють пахви. Фахівці кажуть, що необов'язково витрачатися на дорогий парфум, щоб бути спокусливою.

Як виявилося, єдиним сигналом жінки, що вона готова до пристрасним відносини, є її натуральний запах. До такого висновку прийшли вчені з Університету Гента, які давали чоловікам нюхати ватні валики, що побували у жінок під пахвами. Про це пише The Daily Mail.

Вчені з'ясували, що чоловіки можуть розрізняти найменші зміни пахвового аромату жінок. При цьому запах чоловіків абсолютно не відштовхував. І навпаки, запах жінки, який вона видає в стані сексуального збудження, чоловіки знаходили привабливим.

Експеримент був розділений на два етапи. У першому жінки дивилися фільм про будівництво мостів або читали статтю про в'язання, а в другому - читали еротичну літературу або дивилися інтимні сцени з фільму.

Зібраний на першому етапі жіночий піт не здався чоловікам привабливим, а от запах поту з другого етапу зацікавив чоловіків-добровольців.

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