Ученые рассказали, какие шансы заболеть "ковидом" у привитых двумя дозами вакцины
У людей, которые привиты двумя дозами вакцины, втрое меньше шансов заразится. При этом они должны быть внимательными ко своему здоровью, поскольку заболеть коронавирусом все же могут.
Об этом рассказали ученые Имперского медицинского колледжа Великобритании.
Эксперты для своего исследования проверили 100 тысяч человек в период с 24 июня по 12 июля. Они подчеркнули, что ни одна вакцина не является полностью эффективной от COVID-19.
Ученые отметили, что риск заражения после вакцинации уменьшается на 50-60%. После контакта с больным на коронавирус, у вакцинированных риск заболеть составляет 3,84%, тогда как у не вакцинированных - 7,23%.
Медики также заявили, что штамм "Дельта" быстро распространяется и им могут болеть те, кто сделал уже две прививки.
Напомним, ученые выяснили, сколько живут антитела у переболевших COVID-19. По словам экспертов, антитела остаются активными в течение семи месяцев после того, как человек переболел коронавирусом.
Мы также писали о том, что врач назвал характерные признаки "Дельты", которые не проявлялись при COVID-19 ранее. Эксперты наблюдали за 578 добровольцами, которые переболели коронавирусной инфекцией в легкой форме или без симптомов.