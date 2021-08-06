Врач назвал характерные признаки "Дельты", которые не проявлялись при COVID ранее

В Украине начали массово фиксировать заболевание новым штаммом коронавируса "Дельта". Его опасная особенность заключается в большей репродуктивности, то есть количество людей, которые могут заразиться от одного больного, больше, чем в случае с привычными для украинцев штаммами.

О симптомах "Дельта", которые отличают его от предыдущих штаммов COVID, рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Виктор Петров в эфире канала LIVE.

Основные симптомы при заболевании штаммом "Дельта"

Сейчас, говорит врач, пациенты обращаются к нему с более яркой клиникой и не на второй-третий день ее проявлений, а в первый.

"К нам очень часто обращаются люди не только с высокой температурой, лихорадкой, а и по поводу желудочно-кишечных проявлений, чего мы раньше не наблюдали. Человек жалуется на рвоту, тошноту, диарею и тому подобное", - рассказал специалист.

Также из характерного для мутированного штамма - идет поражение не только органов обоняния, то есть нарушение вкуса и ощущения запаха, некоторые люди жалуются на тугоухость, то есть нарушение восприятия звуков.

Наблюдаются и парестезии, то есть, человек ощущает определенную боль на коже, что не было характерно для COVID раньше.

Также врач прокомментировал ситуацию с распространением штамма "Дельта" на Закарпатье, где он работает.

"Я вам скажу по своему приему. Если на прошлой неделе у меня был один единственный случай за целую неделю, то в этот понедельник было уже три, во вторник - два, то есть это количество растет, и оно будет расти проградиентно", - прогнозирует Петров.