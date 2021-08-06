ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ученые выяснили, сколько живут антитела у переболевших COVID-19

Новина українською →
Испания, Пятница 06 августа 2021 17:43
Ученые выяснили, сколько живут антитела у переболевших COVID-19 Эксперты рассказали, сколько живут COVID-антитела (фото: РБК-Украина)
Автор: Styler

В течение семи месяцев после того, как человек переболел коронавирусом, антитела остаются активными. Более того, их уровень может даже расти.

Об этом говорится в отчете ученых Барселонского института глобального здоровья, опубликованном в журнале Nature Communications.

Так, эксперты наблюдали за 578 добровольцами, которые перенесли COVID-19 в легкой форме или без симптомов. Все они были моложе 65 лет.

У участников исследования брали пробы крови в течение семи месяцев после постановки диагноза и проверяли уровень и тип антител IgA, IgM и IgG к шести различным антигенам SARS-CoV-2, а также антитела к четырем ранее известным коронавирусам, которые вызывают обыкновенную простуду.

Что показал результат исследования

Выяснилось, что количество антител не зависит от пола и возраста. После заражения иммунный ответ мощный, потом он начинает падать. Однако в какой-то момент наблюдается стабилизация, а в 75% случаев, которые не были повторным заражением, после этого уровень антител снова растет.

Причины этого ученым выяснить пока не удалось.

К слову, в тексте исследования также говорится о перекрестной защите антител против вызывающих простуду (HcoV) коронавирусов от SARS-CoV-2.

То есть, у тех, кто болел COVID-19 с явными симптомами, был более низкий уровень антител к "простудным" коронавирусам, а у бессимптомных пациентов он оказался выше.

Эти результаты, по мнению испанских ученых, могут объяснить различия в восприимчивости к COVID-19 среди населения.

Напомним, недавно Moderna заявила о необходимости третьей прививки для вакцинированных от COVID.

Ранее Виктор Ляшко сделал заявление о вероятности нового локдауна в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
LITE
День памяти святых Бориса и Глеба: что нельзя делать сегодня, приметы
День памяти святых Бориса и Глеба: что нельзя делать сегодня, приметы